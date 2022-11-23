İş insanı Ahmet Fikret Evyap, son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'nin dünya markası Evyap'ın sahibi 90 yaşındaki hayırsever iş adamı Ahmet Fikret Evyap 90 yaşında hayatını kaybetti. Hayırseverliği ve mütevazı kişiliği ile tanınan Ahmet Fikret Evyap'ın cenazesi Eyüp Sultan Camii'ne getirildi.
İşadamı Ahmet Fikret Evyap'ın eşi Fatma Semra Evyap, kardeşi Fethi Evyap, oğlu Mehmet kızları Ayşe Evyap Kadakol ve Zeynep Evyap tarafından taziyeler kabul edildi.
Hayırsever işadamı cenazesine Ahmet Fikret Evyap'ın cenazesine aile üyeleri ile birlikte Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurumlu hemşehrileri ve çok sayıda çalışanı katıldı. Öğle namazına mütaakip kılınan cenaze namazı sonrası işadamı Ahmet Fikret Evyap Eyüpsultan Aile mezarlığında toprağa verildi.
AHMET FİKRET EVYAP KİMDİR?
Sabun denince akla gelen isim Mehmet Rıfat Evyap'ın sabunlarının ünü 1930'lu yıllarda Erzurum'un sınırlarını aştı. Evyap sabunları bölgesel bir marka haline geldi. 1943 yılına kadar sabun üretimini Erzurum'da sürdüren Evyap ailesi, ham maddeye ulaşmanın kolay olması için İstanbul'a göç etti ve imalathaneyi Vaniköy'e kurdu.
Gittikçe artan talebe yetişmeye çalışan Evyap markasının, Ayvansaray'da ve Tahtakale'de de imalathaneleri açıldı. Ailenin ilk çocuğu olan Ahmet Fikret Evyap, 1943 yılında İstanbul'a taşındıklarında 11 yaşındaydı. Robert Koleji'nde gördüğü eğitimi yarıda bırakan Fikret Evyap, babasından yıllar geçtikçe vazifeyi devraldı ve şirket tarihinde yeni bir sayfa açtı.
Fikret Evyap'ın yenilikçi vizyonu ile üretimde sıçrama yapan şirket, 1955 yılında Arko, 1968 yılında Duru gibi bugün sadece Türkiye'de değil global pazarda da isim yapmış markaları piyasaya sürdü. Bugün; Türkiye dahil 3 ülkede üretim tesisleri olan, 100'ün üzerinde ülkeye ihracat yapan Evyap, 4 binden fazla çalışana istihdam sağlıyor. Tüm bunların yanında, uluslararası arenada söz sahibi olmasını sağlayan Evyapport ile Türkiye'nin 4. büyük özel limanı unvanını da sahip oldu.
İLİM YAYMA VAKFI'NIN KURUCULARINDANDI
Ahmet Fikret Evyap, 1970'li yılların başında kurulan, misyonu 'Vatana ve millete faydalı olabilecek iyi insanlar yetiştirmek' olan İlim Yayma Vakfı'nın kurucularındandı. Fikret Evyap, hayırseverliği, mazlumu geri çevirmeyen ve el uzatan, yeniliklere açık ve çalışkanlığıyla ardından gelen nesillere örnek gösterilen bir şahsiyetti.