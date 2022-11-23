İş insanı Ahmet Fikret Evyap, son yolculuğuna uğurlandı

Fikret Evyap'ın yenilikçi vizyonu ile üretimde sıçrama yapan şirket, 1955 yılında Arko, 1968 yılında Duru gibi bugün sadece Türkiye'de değil global pazarda da isim yapmış markaları piyasaya sürdü. Bugün; Türkiye dahil 3 ülkede üretim tesisleri olan, 100'ün üzerinde ülkeye ihracat yapan Evyap, 4 binden fazla çalışana istihdam sağlıyor. Tüm bunların yanında, uluslararası arenada söz sahibi olmasını sağlayan Evyapport ile Türkiye'nin 4. büyük özel limanı unvanını da sahip oldu.

İLİM YAYMA VAKFI'NIN KURUCULARINDANDI

Ahmet Fikret Evyap, 1970'li yılların başında kurulan, misyonu 'Vatana ve millete faydalı olabilecek iyi insanlar yetiştirmek' olan İlim Yayma Vakfı'nın kurucularındandı. Fikret Evyap, hayırseverliği, mazlumu geri çevirmeyen ve el uzatan, yeniliklere açık ve çalışkanlığıyla ardından gelen nesillere örnek gösterilen bir şahsiyetti.