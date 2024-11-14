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Giriş Tarihi: 14.11.2024 12:12 Son Güncelleme: 14.11.2024 12:37

İş insanı lastik değiştirirken öldü

Aydın otoyol gişeleri yakınlarında aracının lastiğini değiştiren iş insanı Mehmet Ali Hakan Pekdemir başka bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Mehmet Ali Hakan Pekdemir’in AK Parti Denizli İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Huriye Şener'in kardeşi olduğu öğrenildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İş insanı lastik değiştirirken öldü

Kaza, Aydın-İzmir otoyolunda dün akşam saatlerinde meydana geldi. Aydın otoban gişeleri yakınlarında Mehmet Ali Hakan Pekdemir'in (47) kullandığı kamyonetin lastiği patladı. Kamyoneti emniyet şeridine park ederek lastiği değiştirmeye çalışan Pekdemir'e, S.K.K. (31) idaresindeki otomobil çarptı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Pekdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Pekdemir'in cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü S.K.K. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öte yandan kazada hayatını kaybeden iş insanının AK Parti Denizli İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Huriye Şener'in kardeşi olduğu öğrenildi.

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İş insanı lastik değiştirirken öldü
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