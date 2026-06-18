İş insanı Şeyhmus Tatlıcı’nın uyuşturucu davasında ara karar

İş insanı Şeyhmus Tatlıcı'nın 'uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 29.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Şeyhmus Tatlıcı ve avukatı hazır bulundu.

"BEN SADECE UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI DUYDUĞUMU SÖYLEDİM"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Lerna Elmas, Tatlıcı'yı hayatı boyunca hiç görmediğini söyleyerek, "Bana 'o da uyuşturucu kullanıyor mu' diye şeklinde Savcılıkta soru sorulunca ben de duyduğumu söyledim. Şeyhmus'un kuzeni Mustafa Tatlıcı'yı tanırım. Ben sadece sanığın uyuşturucu kullandığını duyduğumu söyledim, evinde parti düzenler şeklinde ifade vermedim. O şekilde soru geldiği için 'evet evinde parti düzenler' şeklinde cevap verdim. Kasım Garipoğlu'nun evine bir kez tekneyle gittim ancak çok kalabalıktı. Taksiyle evime döndüm. Pembe renkli uyuşturucu madde pahalı bir maddedir, yurt dışında kullanmıştım. Türkiye'de sadece Kasım Garipoğlu'nun evinde gördüm." dedi.

"BU MEKANLARDA UYUŞTURUCU PARTİLERİ DÜZENLENİYOR DEMEDİM"

Tanık Elmas, Mustafa Tatlıcı'nın evine daha önce gittiğini belirterek, "Düzenlenen partide uyuşturucu yoktu. Ben lojistik işleri yapardım. Her ne kadar Savcılık ifademde belirttiğim mekanlarda 'uyuşturucu partileri düzenlenir' demişsem de İstanbul'da 5-6 belirli mekan vardır. Herkes hafta sonları oraya gider, küçük bir çevre herkes birbirini tanır demek istedim. Bu mekanlarda uyuşturucu partileri düzenleniyor demedim." ifadelerini kullandı.

Duruşmada Şeyhmus Tatlıcı, tanığa doğruları söylediği için teşekkür etmek istediğini belirterek itiraz edeceği herhangi bir nokta olmadığını söyledi.

Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne yazı yazılarak sanığın yürütülen soruşturmalar çerçevesinde isminin geçip geçmediğinin sorulmasını talep etti.

SORUŞTURMALARDA ADININ GEÇİP GEÇMEDİĞİ SORULACAK

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Tatlıcı'nın tutukluluk halinin devamına ve soruşturmalarda alınan ifadelerde isminin geçip geçmediğinin sorulmasına hükmederek duruşmayı erteledi.