İş insanı ve eşi enkazdan kurtardıkları iki çocuğun koruyucu ailesi oluyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki büyük depremden etkilenen 11 ilde yaralar sarılmaya çalışıyor. Depremin ilk gününde Ankara'da yaşayan iş insanı Volkan Okçu (39) eşi Hatice ile birlikte uzman arama kurtarma ekipleri ile birlikte yola çıkarak Kahramanmaraş'a geldi. Kahramanmaraş'ta 12 bloğun 8'i tamamen yıkılan ve yüzlerce vatandaşın ölümüne neden olan Ebrar Sitesi'nde 13 yaşındaki H.A.'nın kurtulmasının tanık olan çift, çocukla ilgilenmeye başladı. H.A. annesi, babası ve ağabeyinin de yanında olduğunu söyleyince çalışmalar hızlandı. Ancak bir süre sonra H.A.'nın ailesinin cansız bedenlerine ulaşıldı. H.A'nın ailesini sorması üzerine duygulanan çift, çocuğun koruyucu ailesi olmaya karar verdi.

"HAYATLARI BOYUNCA BİZİM YAVRULARIMIZ OLACAKLAR"

Azerbaycan Bulvarı'nda da bir apartmandaki arama kurtarma faaliyetlerine uzman ekiplerle birlikte katılan çift burada da 11 yaşındaki İ.Y.'nin sağ kurtarılmasına tanıklık etti. Eşiyle İ.Y.'nin de o an koruyucu ailesi olmaya karar verdiklerini belirten Volkan Okçu, yaşadıklarını SABAH'a anlattı. Okçu, "Kızımız H.A.'yı kurtardık fakat kendisi bize annesinin, babasının ve ağabeyinin de yanında olduğunu söylemişti. Allah'a çok şükür kızımızı kurtardık ailesini de kurtarırız dedik ama ailesinin cansız bedenlerine ulaştık. Bu sırada çok duygulandım, bir an onu kendi evladım gibi hissettim. Eşimle beraber o an karar verdik ve H.A.'nın koruyucu ailesi olacaktık, bundan sonra tüm bakımı ile biz ilgilenelim dedik. Aynı şekilde Azerbaycan Bulvarı'nda da 11 yaşındaki İ.Y.'yi de arama kurtarma ekipleriyle kurtardık. Onun masumiyetine dayanamadık. Eşim Hatice'yle İ.Y'nin de koruyucu ailesi olalım, kimsesiz kalmasın diye düşündük" dedi. Çocukların şu an devlet korumasında olduğunu, onların yalnız kalmalarına gönüllerinin el vermediğini anlatan Okçu "gerekli başvuruları yaptık. Devletimiz incelemelerini yapıyor uygun gördüğü takdirde koruyucu aile olarak ikisini de yanımıza alacağız. Hayatları boyunca da bakımlarını üstleneceğiz" diye konuştu.

ÖZEL EĞİTİM ALAN ÇOCUKLAR İÇİN ÇADIR AÇTILAR

Enkaz çalışmalarına katıldıktan sonra AFAD ve Kızılay koordinesinde başlattıkları yardım çalışmalarında Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'da vatandaşlara günde 3 öğün yemek imkanı da sağlayan Volkan Okçu, depremden etkilenen ve çadır kentlerde kalan tüm vatandaşların konteynerlere geçene kadar alanları terk etmeyeceklerini söyledi. Okçu "Ramazan Bayramı'nı da burada geçirmeyi düşünüyoruz. Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da çocuklar için etkinlik alanları ve sinemalar kurduk. Bölgelerde 5 aşevi ile 3 tane mobil aşevimiz var. Burada günlük olarak Türk mutfağının yöresel yemeklerini çıkarıyoruz. Tüm bu çalışmalarımızı AFAD ve Kızılay koordinesinde gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda özel eğitim gereksinimi olan çocuklarımız için de eğitim alabilecekleri çadırlar açtık" dedi.

5 TANE KEDİLERİ OLDU

Enkazdan çıkarılan 2 kedi ile 3 yavrularını da sahiplendiklerini, kendilerine o canların motivasyon kaynağı olduğunu söyleyen Okçu, "Bir kedimizi kurtardık ve hemen sahiplendik. Şimdi de Ankara'da evimize gönderdik durumu iyi. Bir de depremin 11. gününde bir enkazdan hamile kedimize ulaştık, onu da hemen alarak gerekli tedavilerini yaptırdık. 3 tane yavrumuz oldu adını da Nazlı koyduk. Nazlı ile yavruları şu an yanımızda, burada bakıyoruz, hepsinin durumu iyi" şeklinde konuştu.