İş insanı ve şoförü tutuklandı

Olay, geçtiğimiz gün Paşaköy Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Haktan Y.'nin evinin önünden aracıyla geçen Abdullah Onur (46) ile evin önünde bulunan Haktan Y. arasında sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Aracından şoförü Alihan Kaydın (40) ile inen Onur, Haktan Y.'ye yumrukla saldırdı. Kavgada yaralanan Haktan Y., şahıslardan şikayetçi oldu.

MAHKEME 'TUTUKLAMA' KARARI VERDİ

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, Abdullah Onur ve şoförünü ertesi gün gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ikili, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından 'kasten yaralama' ve 'tehdit' suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan Onur ve Kaydın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HASTANE ÇIKIŞINDA BASINA KÜFÜR

Tutuklama kararının ardından sağlık kontrolleri için Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne götürülen Abdullah Onur, görüntü alan basın mensuplarına tepki göstererek küfretti. O anlar kameralara yansıdı.