İş insanına şantaja suçüstü: Meslekten ihraç emniyet amiri böyle yakalandı!

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Kendisini 'emniyet müdürü' olarak tanıtan M.E., iş insanı S.E.'den seri numaraları önceden alınmış bir miktar para ve altınları teslim aldığı sırada, polislerce suçüstü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.