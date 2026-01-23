Haberler Yaşam Haberleri İş insanına şantaja suçüstü: Meslekten ihraç emniyet amiri böyle yakalandı!
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kendisini 'emniyet müdürü' olarak tanıtarak, iş insanlarına şantaj yapan meslekten ihraç emniyet amiri M.E., para alırken suçüstü yakalandı.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2008 yılında emniyet amiri rütbesindeyken ihraç edilen M.E.'nin, ilçede faaliyet gösteren iş insanları M.E. ve S.E.'ye şantaj yaparak para istediğini tespit etti. Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ekipler, M.E.'yi takibe aldı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Kendisini 'emniyet müdürü' olarak tanıtan M.E., iş insanı S.E.'den seri numaraları önceden alınmış bir miktar para ve altınları teslim aldığı sırada, polislerce suçüstü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

