İş insanları Adana’da buluşacak

Adana'da düzenlenen toplantıda konuşan Süleyman Sönmez, hedeflerinin Anadolu'yu kalkınmanın itici gücü yapmak olduğunu söyledi. Sönmez, "24. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi'ni Adana'da gerçekleştireceğiz. Lojistik altyapısı ile ülkemizin önemli bir ticaret kapısı, ihracattaki dışa açılan yüzümüz olan Adana ve Mersin'in özellikle tarım ve enerjide önemli bir bölgesel çekim merkezi olma potansiyeli ile Çukurova iş dünyasının üretim ve yatırım motivasyonu bu kararımızda etkili oldu" diye konuştu.

Zirvenin, Çukurova'nın potansiyeline sunacağı katkılara ve bölgenin sorunlarına yönelik çözüm önerilerine değinen TÜRKONFED Başkanı Sönmez, "Zirvemiz Çukurova'nın potansiyelini, Adana ve Mersin ile harekete geçirmemiz için önemli bir sinerji yaratacak. Çukurova Bölgesi, yapı olarak tıkanan Marmara Bölgesi'nin alternatifi konumundadır. Özellikle Adana ve Mersin'in birlikte kalkınması, Türkiye'nin ekonomisine de yeni bir ivme kazandırır" şeklinde konuştu.