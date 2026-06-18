Haberler Yaşam Haberleri İş makinesi devrildi: Kepçe operatörü hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 18.06.2026 16:11

İş makinesi devrildi: Kepçe operatörü hayatını kaybetti

Antalya’nın Gazipaşa ilçesi orman arazisinde çalışma yapan iş makinesinin devrilmesi sonucu, iş makinesi operatörü Mesut Aras (37) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
İş makinesi devrildi: Kepçe operatörü hayatını kaybetti
  • ABONE OL

Kaza, bugün öğle saatlerinde Doğanca Mahallesi Karatepe Mevkiinde meydana geldi. Kepçe operatörü Mesut Aras'ın kullandığı iş makinesi, geçtiğimiz yıl yanan orman arazisinde çalışma yaptığı sırada eğimli arazide kontrolden çıktı. Arazide kayarak devrilen iş kepçenin altında kalan Mesut Aras, ağır yaralandı.

KURTARILAMADI

Yapılan ihbarın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mesut Aras ambulansla, Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#ANTALYA #GAZİPAŞA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
İş makinesi devrildi: Kepçe operatörü hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA