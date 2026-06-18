İş makinesi devrildi: Kepçe operatörü hayatını kaybetti

Kaza, bugün öğle saatlerinde Doğanca Mahallesi Karatepe Mevkiinde meydana geldi. Kepçe operatörü Mesut Aras'ın kullandığı iş makinesi, geçtiğimiz yıl yanan orman arazisinde çalışma yaptığı sırada eğimli arazide kontrolden çıktı. Arazide kayarak devrilen iş kepçenin altında kalan Mesut Aras, ağır yaralandı.

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Yapılan ihbarın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mesut Aras ambulansla, Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.