İş makinesinin altında feci ölüm

Küçükçekmece
'de kaza yapan çekicinin sürücüsü, kontrol amacıyla araçtan indikten sonra taşıdığı iş makinesinin üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Atakent Mahallesi Yanyol Caddesi'nden Mahmutbey istikametine giden Hasan Ç. idaresindeki üzerinde iş makinesi bulunan 39 BC 502 plakalı çekici, henüz bilinmeyen nedenle kaldırıma ve yol üzerindeki duvarlara çarptı. Kontrol için araçtan inen sürücü Hasan Ç.'nin üstüne çekiciyle taşıdığı iş makinesi devrildi. İtfaiye ekiplerince iş makinesinin altından çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. KÜÇÜK OMRAN KURTARILAMADI
Öte yandan Bahçelievler
'de Kurban Bayramı
'nın son günü çöp kamyonunun çarptığı Omran Bitar (7), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan çöp kamyonu sürücüsü adliyeye sevk edildi.