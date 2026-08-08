Erzurum’da acı kaza! İş makinesi yaşlı adamı ezdi

Oltu Belediyesince Yusuf Ziyabey Mahallesi Şehit Erhan Babacan Caddesi'nde kaldırım yenileme çalışmaları sırasında belediyeye ait H.P. idaresindeki iş makinesi, geri manevra yaptığı esnada 88 yaşındaki Remzi Sayar'a çarptı.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Oltu Devlet Hastanesine kaldırılan Sayar, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, iş makinesi operatörü H.P.'yi gözaltına alarak kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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