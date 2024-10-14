İş teklifi sandı 30 bin lirasını kaptırdı

Maltepe'de genç bir hemşire yurt dışında gemi personeli olarak 3 bin 500 dolar maaşla çalışma vaadi sunan bir denizcilik şirketine ait iş ilanına başvurdu. Denizlerde mesleğini sürdürme hayali kuran genç, 30 bin lira dolandırıldı. Firma yetkilileri ile dolandırıldığını iddia eden genç hemşirenin tartıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Firmanın kendisine 14 gün içerisinde vazgeçmesi halinde yaptığı ödemenin geri iade edileceği sözü verdiğini söyleyen N.G., "Şirkete gittim, personeller tarafından ''İptal dilekçenizi yazdık, kurum hala dönüş yapmadı'' sözleriyle karşılaştım.Ayrıldıktan sonra bana ses kaydı atarak 'Hiçbir hak talep edemezsiniz, sözleşmeye imza attınız size paranızı iade etmiyoruz' dediler. Şikayetçi olduk. Aynı şekilde çok mağdur var, tek kişi ben değilim" dedi.