İş vaadi olan mesajlara dikkat!

Büyük e-pazarlama sitelerinin isimlerini kullanarak dolandırıcılar kirli tuzaklarına vatandaşları düşürmeye çalışıyor. SMS olarak gelen mesajda şunlar yazıyor: "Merhabalar, .........'da işe alım müdürüyüm, açık pozisyonlar nedeniyle sizi evden part-time çalışmaya davet edeceğiz, maaş aynı gün ödenecek, günlük 800-3 bin TL. Otomatik olarak eklemek için bağlantıya tıklayın: https://wa.me/9053168098** Whatsapp +9053168098** hakkında danışmak için bana ulaşın." Bu tarz mesajlara dikkat edilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, kişilerin kolay yoldan para kazanmayı hedeflerken aslında mağdur olduklarını bir kez daha hatırlattı ve yapılması gerekenleri SABAH'a anlattı.

BÜYÜK E-PAZARLAMA SİTELERİNİN İSİMLERİNİ KULLANARAK DOLANDIRIYORLAR

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim ve Dijital Medya Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, dolandırıcılar tarafından gelen bu tarz mesajlara dikkat edilmesi gerektiğini belirterek şu uyarılarda bulundu: "Aslında burada tamamen kurgusal bir sistem söz konusu. Siber hırsızlar bu yöntemle kimlik bilgilerinize ulaşmaktan ziyade sizden maddi olarak dolandırmaya çalışıyorlar. Resepsiyonist rumuzlu kullanıcıyla iletişime geçtikten sonra o satış temsilcisine yönlendiriyor, en sonunda eğitmen ile temas kuruluyor. Bu sayede tamamen organize bir dolandırıcılık olayı cereyan etmiş oluyor.

Kişi, tüm safhaları başarıyla geçtiğini düşünerek işe alındığını düşünüyor. Başlarda kişiye birkaç görev veriyorlar ve bu görevlerin yerine getirilmesi isteniyor. Video izleme, videolara güzel yorum yapma, kanallara abone olma şeklindeki görevlerin yanında sanal bir para verilerek sahte bir alışveriş sitesinden alışveriş yapmaları isteniyor. Bu işlemleri yerine getirdikten sonra çok cüzi meblağlarla ödeme yapıyorlar. Böylece kişilerde güven tesisi sağlanmış oluyor. Kişiler gerçekten bir işe başladıklarını zannediyorlar. Burada tamamen psikolojik bir ikna süreci devreye girmiş oluyor. Ödeme yapıldıktan sonra karşı taraf çok daha büyük bir işe başlayacağınızı vaat ederek belli işlemleri gerçekleştirmek için kişilerden büyük miktarlar talep ediyor. İşte olayın son perdesi burada meydana geliyor. Parayı aldıktan sonra sırra kadem basan siber hırsızlara ulaşabilmek mümkün olmuyor."

"MAĞDURLAR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA SUÇ DUYURUSUNDA BULUSUN"

'Gönderilen linklere tıklamadan mesajı direkt silmek çok önemli' diyen Ali Murat Kırık şöyle devam etti: "Zira güvenilir hiçbir işletme bu tarz bir mesaj atarak kişilerin iş başvurusu yapmasını istememektedir. Bu tip kolaydan yoldan pazar kazandıracak cazip teklifli mesajlara aldanmamak ve ilgili mesajı doğrudan siber emniyet güçlerinin "siber@egm.gov.tr" şeklindeki e-posta adresine ekran görüntüsü alarak göndermek mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi adına son derece önemli. Bu mesajlara tıklayan ve mağdur olan kişilerin ise hızlıca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunması gerekmektedir. Zira; Türk Ceza Kanunu, Madde 158/1'e göre nitelikli dolandırıcılık suçunun işlenmesi halinde, 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur. Dolandırıcıların oyununa gelmemek adına dijital bilince ulaşmak çok önemlidir."