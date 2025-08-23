İş yeri kurşunlayanlara operasyon… Yakalanıp tutuklandılar

Bağcılar, Esenyurt, Küçükçekmece ve Başakşehir İlçeleri'nde tespit edilen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. C.D. (40), Y.İ. (23) isimli iki kişi; Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından operasyonla yakalandı. Diğer şüpheli Ş.B.'nin (25) ise karıştığı bir başka suçtan ötürü yakalanarak tutuklandığı ve cezaevinde tutuklu olduğu saptandı. "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından adliyeye sevk edilen iki kişi de tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.