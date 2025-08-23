Haberler Yaşam Haberleri İş yeri kurşunlayanlara operasyon… Yakalanıp tutuklandılar
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar İlçesi’nde bulunan iki iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili operasyon düzenledi. İki kişi yakalandı ve tutuklandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla iş yeri kurşunlama olaylarına karışan Daltonlar Suç Örgütü başta olmak üzere Yeni Nesil Suç Örgütleri'ne karşı yoğun bir çalışma başlatan İstanbul Emniyeti; Bağcılar İlçesi'ne bağlı Sancaktepe Mahallesi'nde 26 Temmuz
Cumartesi günü bir iş yerinin ve Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 12 Ağustos Salı günü bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili operasyon düzenledi. Üç kişinin açık kimlikleri ve ikamet adresleri titiz bir çalışma sonucunda tespit edildi.

Bağcılar, Esenyurt, Küçükçekmece ve Başakşehir İlçeleri'nde tespit edilen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. C.D. (40), Y.İ. (23) isimli iki kişi; Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından operasyonla yakalandı. Diğer şüpheli Ş.B.'nin (25) ise karıştığı bir başka suçtan ötürü yakalanarak tutuklandığı ve cezaevinde tutuklu olduğu saptandı. "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından adliyeye sevk edilen iki kişi de tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

