İş yeri kurşunlayıp haraç istediler! Haraç çetesi yakalandı

Ataşehir, Örnek Mahallesi, Kılıçalipaşa Sokak'ta 19 Ocak Çarşamba günü saat 03.00'de iki motosikletle olay yerine gelen 3 kişi, bir iş yerine kurşun yağdırarak kaçtı. Gasp Büro Amirliği ve Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler olay yerinde yaptıkları incelemede şüphelilerin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini tespit etti. Görüntülerde şüphelilerin iki ayrı motosikletle olay yerine geldikleri, iş yerine kurşun yağdırdıktan sonra hızla olay yerinden kaçtıkları görüldü.

2,5 MİLYON LİRA HARAÇ İSTEMİŞLER

Suç örgütü oldukları belirlenen şüphelilerin olaydan sonra iş yeri sahibini yurt dışı numarasından arayarak "Sana ceza kestik. Bize 2,5 milyon lira para vereceksin" diyerek tehdit ettikleri belirlendi.

3 ŞÜPHELİ POLİS OPERASYONUYLA YAKALANDI

Gasp Büro Amirliği ve Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yüzlerce saat güvenlik kamera görüntüsünün izini sürerek şüphelilerin yaşadığı mahalleyi belirledi. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, pusu kurdukları Ümraniye, Mustafa Kemal Mahallesi'nde şüphelileri tespit ederek yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen bir tane ruhsatsız silah ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek sorgulanan şüphelilerin suç örgütü oldukları ve yurt dışından aldıkları talimatlara göre hareket ettikleri öğrenildi. Şüpheliler R.Ç. (20), D.Y. (19) ve E.E.'nin (21) daha önceden de suç kayıtları olduğu tespit edildi. Gasp Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.