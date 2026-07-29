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Giriş Tarihi: 29.07.2026

İş yeri sahibini öldüren kadın canına kıydı

İş yeri sahibini öldüren kadın canına kıydı
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Yalova'da, bir kadın iş yeri sahibini tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla hayatına son verdi. Olay, Siteler Mahallesi Çimen Sokak'ta bulunan Yerlitürk Gayrimenkul'de meydana geldi. 49 yaşındaki Gül Nihal Akçal, iş yerine gelerek 40 yaşındaki Enes Vasfi Yerlikaya'ya tabancayla ateş etti ardında aynı silahla kendisini vurdu. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Akçal ile Yerlikaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#YALOVA

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İş yeri sahibini öldüren kadın canına kıydı
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