Bursa’da sır olay! İş yerini açtı! Gördükleri karşısında hayatının şokunu yaşadı...

İznik Sanayi Sitesinde meydana gelen olayda, bir gece iş yerinde kalması için izin verdiği Ahmet Yakar'ı (38) sabah kapıyı açtığında hareketsiz halde gören dükkan sahibi, durumu hemen sağlık ekiplerine ve polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri hareketsiz halde bulunan Ahmet Yakar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. İznik Emniyet Müdürlüğüne bağlı olay yeri inceleme ekipleri, iş yerinde detaylı inceleme yaptı. Ahmet Yakar'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.