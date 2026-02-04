İş yerine giren hırsız 4 gün sonra yakalandı!

Darıca İlçesinde bulunan bir iş yerinde 30 Ocak'ta meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, olayı gerçekleştiren kişiyi kısa sürede tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda, B.A isimli zanlı Darıca'da gerçekleştirilen operasyon ile 2 Şubat günü yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından geçtiğimiz salı günğ sevk edildiği Gebze Adliyesi tarafından tutuklandı. B.A., tutuklama kararının ardından Kandıra Cezaevi Müdürlüğü'ne teslim edildi.