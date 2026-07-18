İş yerine girmek isterken düşerek hayatını haybetti

Olay, Yenice Mahallesi Terme Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.A. isimli işçi, mesai bitiminde iş yerinin anahtarını içeride unutarak evine gitti. Ertesi sabah iş yerine geldiğinde anahtarının yanında olmadığını fark eden B.A., önce komşusundan aldığı levyeyle asma kilidi açmaya çalıştı. Başarılı olamayınca, bitişikte bulunan boş dükkandan kendi iş yerine geçmeyi denedi. Merdiven yardımıyla boş dükkânın camından içeri giren B.A., dengesini kaybederek yüksekten düştü. Uzun süre kendisinden haber alınamaması üzerine çevredeki esnaf durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, B.A.'yı düştüğü yerde ağır yaralı halde buldu.

İlk müdahalesi Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan işçi, beyin kanaması teşhisiyle Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaklaşık bir hafta yoğun bakımda tedavi gören B.A., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.