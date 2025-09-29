Haberler Yaşam Haberleri İş yerine silahlı baskın yapan çeteye suçüstü
Giriş Tarihi: 29.9.2025 15:18 Son Güncelleme: 29.9.2025 15:35

İş yerine silahlı baskın yapan çeteye suçüstü

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bir iş yerine silahlı baskın düzenleyen çete, suçüstü yakalandı. Yakalanan 18 şüpheliden 8’i tutuklanırken, bölgede iş insanlarını tehdit eden çetenin şantaj ve yağma girişimleri de ortaya çıktı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
İş yerine silahlı baskın yapan çeteye suçüstü

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Viranşehir'de bir iş yerine silahlı baskın yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

18 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda, aralarında elebaşı M.A.'nın da bulunduğu 18 şüpheli Viranşehir ilçesindeki bir iş yerini yağmaladıkları sırada suçüstü yakalandı.

ŞANTAJ, SİLAHLI TEHDİT VE YAĞMA

Şüphelilerin, şantaj, silahlı tehdit ve cebir kullanarak vatandaşların üzerinde korku ve baskı oluşturdukları, bölgedeki iş insanlarına yönelik yağma girişiminde bulundukları tespit edildi.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Öte yandan, yakalanan şüphelilerden 8'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı, 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 6 şüphelinin işlemlerinin de devam ettiği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İş yerine silahlı baskın yapan çeteye suçüstü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz