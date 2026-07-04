İş yerini kurşun yağmuruna tutmuşlardı! Saldırganların maskesi tek tek düştü: 5 şüpheli tutuklandı!

"DEVLETİMİZ, SUÇLULARIN HEPSİNİN MASKESİNİ ÇIKARTTI SAĞ OLSUN"



Devletin suçluları yakalayarak maskelerini düşürdüğünü ifade eden Mustafa Korkmaz "Oto yıkama yerimize, iki şahıs tarafından ateş edilerek silahlı saldırı yapıldı. Silahlı saldırı yapıldı ve şikayetçi olduk. Emniyet ve jandarma da çalışma yaptı. Şahıslar, şantajlarla ve tehdit telefon mesajları geldikten sonra emniyetimize tekrar bilgi verdim. Emniyet de gerekli işlemleri yapıp suçluları yakaladı. Devletimiz suçlular maske takmışlardı ve hepsinin maskesini çıkarttı sağ olsun. Suçlular şuan tutuklular. Allah razı olsun teşekkür ediyorum. Sayın valimize sonra emniyet teşkilatına gerçekten çok güzel bir operasyon oldu. Allah razı olsun hepsinden teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör