İş yolunda öldürülmüştü.. Azmettirici ve tetikçi gözaltına alındı

Olay, dün sabah saat 06.00 sıralarında Gülsuyu Mahallesi Hasan Bey Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, işe gitmek üzere motosikletiyle ilerleyen belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan Murat Öztürk kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda kurşunların hedefi olan Öztürk motosikletiyle birlikte yere düştü. Şüpheli olay yerinden kaçarken, Öztürk'ü motosikletle birlikte yerde yaralı halde gören mahalle sakinleri trafik kazası yaşandığını düşünerek durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Öztürk'ü başından silahla vurulmuş halde buldu. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Murat Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

ŞÜPHELİ ARAÇ GÖRÜNTÜSÜ

Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Başlatılan çalışmalarda, maktulün, motosikletiyle işe giderken görüntüsü elde edildi. Görüntüleri inceleyen polis., maktulün bir aracın peşinden gittiğini gördü. Bunun üzerine. bu araç incelemeye alındı. Kısa sürede bu aracın çeşitli suçlardan 10 suç kaydı bulunan Esat M..(27)'nin kullandığı tespit edildi.

KANLI AYAKKABI BULUNDU

Esat M. İle yapılan görüşmede, çelişkili bilgiler verildiği fark edildi. Bunun üzerine aracı arandı. Yapılan aramada boş bir kovan ve Esat M.'ye ait kan lekeli bir ayakkabı bulundu. Esat M., gözaltına alınırken, soruşturma derinleştirildi. Soruşturmada, yapılan çalışmalar ve elde edilen tanık beyanlarında, Murat Öztürk'ün husumetlisi olan Tolga T.(33) adlı kişi tespit edildi. Bunun üzerine Tolga T.'de gözaltına alındı.

ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

Elde edilen kanlı ayakkabı incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na, boş kovan ise kriminal incelemeye gönderildi. Gözaltına alınan Esat M. İle olayı azmettirdiği değerlendirilen Tolga T., Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadeleri alındı. Yapılan işlemlerin ardından 2 şüpheli adliyeye gönderildi. Murat Öztürk'ün cenazesi bugün Perşembe günü toprağa verildi.