Haberler Yaşam Haberleri İşadamı otomobilinde ölü bulundu
Giriş Tarihi: 24.8.2022

İşadamı otomobilinde ölü bulundu

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İşadamı otomobilinde ölü bulundu
İstanbul Sarıyer'de, Musevi asıllı işadamı İzel Bardavit (47), oturduğu sitenin kapalı otoparkındaki otomobilinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Darüşşafaka Mahallesi Açelya Sokak'ta bulunan bir sitenin kapalı otoparkında, saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda işadamı İzel Bardavit, (47) yakın bir arkadaşına, "Bir saat sonra evime gel beni bul, çocuklarım da sana emanet, onlara çok iyi bak" şeklinde e-posta mesajı attı. Mesajı okuyan arkadaşı, polisi arayarak durumu bildirdi. Bildirilen sitenin kapalı otoparkına gelen polis ekipleri, İzel Bardavit'i otomobilinin içinde silahla ateş edilmiş halde ölü buldu. Polisin ilk incelemesinde intihar etme olasılığı değerlendirilirken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT'de son dakika | Emeklilikte tek formül iki çözüm
YKS EK TERCİH 2022 ÖSYM AİS ile başlayacak! YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman, ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?
Zelenski, Dugina'nın öldürülmesine ilişkin Rusya'nın suçlamasını reddetti
EYT SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması! EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?
SON DAKİKA: Kiracılar ve ev sahipleri dikkat! Bakan Bozdağ duyurdu: Anlaşmazlıklar artık böyle çözülecek...
KYK başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? GSB ile 2022 KYK burs, kredi ve yurt başvuru tarihleri
Emekli promosyonu veren bankalar ile hesaplar 8 bin TL üzerinde! En yüksek emekli promosyonu ne kadar, kaç TL?
E devlet isim değiştirme başvurusu nasıl yapılır, kaç günde sonuçları? E devlet isim değiştirme ile ad soyad değişikliği
Son dakika: Sözleşmelilere kadro müjdesi! Bakan Bilgin duyurdu: Tarih belli oldu
Hablemitoğlu suikastında son dakika: Sır perdesi aralandı! İşte talimatı veren ve alan isim
ARKADAŞINA GÖNDER
İşadamı otomobilinde ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA