İşadamı otomobilinde ölü bulundu

İstanbul Sarıyer'de, Musevi asıllı işadamı İzel Bardavit (47), oturduğu sitenin kapalı otoparkındaki otomobilinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Darüşşafaka Mahallesi Açelya Sokak'ta bulunan bir sitenin kapalı otoparkında, saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda işadamı İzel Bardavit, (47) yakın bir arkadaşına, "Bir saat sonra evime gel beni bul, çocuklarım da sana emanet, onlara çok iyi bak" şeklinde e-posta mesajı attı. Mesajı okuyan arkadaşı, polisi arayarak durumu bildirdi. Bildirilen sitenin kapalı otoparkına gelen polis ekipleri, İzel Bardavit'i otomobilinin içinde silahla ateş edilmiş halde ölü buldu. Polisin ilk incelemesinde intihar etme olasılığı değerlendirilirken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.