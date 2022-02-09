İstanbul’da 3 gözaltı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen otel ve kumarhane işletmecisi Halil Falyalı cinayetiyle ilgili İstanbul'da 3 kişi gözaltına alındı. KKTC'de Halil Falyalı ile şoförü Murat Demirtaş'ın yaşamını yitirdiği saldırıya ilişkin Ömer T. isimli şüpheli tutuklandı. KKTC Kıbrıs Polis Genel Müdürlüğü ile kurulan koordinasyon neticesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri de cinayetle ilişkili olduğu değerlendirilen 3 kişiyi gözaltına aldı. Kanlı saldırı önceki akşam Girne'nin Çatalköy mevkiinde Halil Falyalı'nın evinin yakınlarında meydana geldi. Kimliği belirsiz kişilerce Falyalı'nın bulunduğu araç silahlarla yaylım ateşine tutuldu. Saldırıda Falyalı ile şoförü Murat Demirtaş vuruldu.
Demirtaş olay yerinde yaşamını yitirirken, Falyalı ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bu arada, Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan'ın katılımıyla bir görüşme gerçekleştirildi.