İşadamından suç duyurusu: ‘Kayınvalidem paralarıma çöktü’

Eski Marmarabank'ın sahibi ve oteller zincirinin işletmecisi Atilla Uras'ın oğlu Naif Murat Uras'ın başı eski kayınvalidesiyle derde girdi. İşadamı Naif Murat Uras, haciz durumuyla karşı karşıya olduğu için eski kayınvalidesi Zeynep G.'nin hesaplarını kullanmak istedi. Zeynep G., eski damadının talebini kabul ederek hesaplarını kullanabileceğini söyledi. Kayınvalidesinin hesabına farklı tarihlerde toplamda 600 bin dolar havale gerçekleştiren Uras, bu paralar üzerinden çalışanlarına da bir kısım ödemeler yaptı. Son olarak Zeynep G.'nin hesabına 187 bin 800 dolar gönderen işadamı, bir süre sonra gönderdiği paraların tarafına iade edilmesini talep etti. İddiaya göre, Zeynep G., eski damadının paralarını geri vermek istemedi. Savcılık, şikâyet üzerine Zeynep G., hakkında soruşturma başlattı. İfadesine başvurulan 76 yaşındaki kadın, iddiaların gerçek dışı olduğunu savundu. Savcılık herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını, taraflar arasındaki anlaşmazlığın hukuki ihtilaf niteliğinde olduğunu ve hukuk mahkemesine başvurulması gerektiğini belirterek dosyayı takipsizlikle sonuçlandırdı.