İşadamının milyonlarını çalan, şoförü çıktı

İstanbul Çekmeköy'de bir işadamına ait villaya giren hırsız, işadamının eşi ve kızına silah zoruyla açtırdığı kasadan 7 milyon lira değerinde mücevher, 5 bin euro ve bin dolar nakit para ile garajdaki aracı çalıp kaçtı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aracı ormanlık alanda buldu. Yapılan incelmede, evin 6 yıllık şoförü Ş.P.'nin sık sık yurtdışına çıktığı, normalin üzerinde harcama yaptığı, ziynet eşyası bozdurduğu ve yabancı uyruklu sevgilisi İ.K. ile mücevherlerin bir kısmını yurtdışına çıkardığı belirlendi. Ş.P. Ümraniye'de mücevherlerin bir kısmıyla yakalanınca suçunu itiraf etti. Suç ortağı M.Ç. de İzmir'de yakalandı. Her iki şüpheli de tutuklandı.