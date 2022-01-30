İşbaşında eğitim budur!

İstanbul Üsküdar'daki Cumhuriyet Çok Programlı Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın hayata geçirdiği "Mesleki Eğitimde 1000 Okul" projesi kapsamında bakanlığın okulda kurduğu iki mutfakta harikalar yaratıyor. Başkan Erdoğan'ın meslek liselerinde 1.5 milyar TL olarak hedeflediği 2022 yılı döner sermaye oranına büyük katkı sunan okulda, 'İş başında eğitim, yaşayarak öğrenme' mottosuyla öğrenciler tanınmış şef Ali Dalda eşliğinde büyük işler başarıyor. 500 kız öğrencinin öğrenim gördüğü okuldaki mutfakta hem öğrenen hem de çalışan öğrenciler, geleceğin aşçısı, baristası olma hedefiyle mesai harcıyor. Öğrenciler tatlının yanı sıra çikolota ve kahve aı üretiyor. Üsküdar Belediyesi tesislerine ürün tedariği sağlayan öğrenciler buradan gelen gelirle harçlıklarını da çıkarıyor. Okul Müdürü Nazan Suna Alpural, "Direkt sektöre yetişmiş bir çocuk kazandırıyoruz" dedi. SABAH'a konuşan öğrenciler de "Okulumuz hayallerimizdeki mesleğe ulaşmak için her şeyi sunuyor bu yüzden çok şanslıyız" diye konuştu.