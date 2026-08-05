İşbirlikçisiyle eşi Ayhan Avcı’yı canice katletmişti! Kürekli cinayette Yargıtay son sözü söyledi

TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANDI

Erzurum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Padına Avcı'ya (35) 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Fahrullah Özdemir'e ise 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Her iki sanık için de haksız tahrik indirimi uygulayan mahkeme, Avcı'nın cezasını 17 yıla, Özdemir'in cezasını ise 15 yıla düşürdü.

İSTİNAF TALEPLERİNİ REDDETTİ

Erzurum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını istinafa taşıyan Padına Avcı'nın avukatı, dilekçesinde müvekkilinin adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini, eksik inceleme yapıldığını, gerekçesiz karar verildiğini, mahkumiyete yeterli delil bulunmadığını, beraat kararı verilmesi gerektiğini, haksız tahrikin derecesine ve lehe hükümlerin uygulanması gerektiğini belirtti. Diğer sanık Fahrullah Özdemir'in avukatı ise dilekçesinde, eksik inceleme yapıldığını, öldürme kastının bulunmadığını, suçun unsurlarının oluşmadığını, meşru savunma ya da sınırın aşılması hükümlerinin uygulanma koşullarının oluştuğunu, haksız tahrikin derecesine ve lehe hükümlerin uygulanması gerektiğini ifade etti.