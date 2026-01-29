İşçi isyanda başkan saç ektirme derdinde

Piyasaya olan borçları ödemek için geçtiğimiz yıl köy yolunu bile satışa çıkaran Başkan Çiçek, belediyede çözüm bekleyen onca sorun varken saç ektirmeyi tercih etti. Geçtiğimiz günlerde 2 hafta izin kullanan Çiçek'in bu zaman zarfında saç ektirdiği ortaya çıktı. Menderes Belediyesindeki saç ektirme furyası Çiçek'le de sınırlı kalmadı. 2024 yerel seçimleri sonrası dönemin CHP'li Meclis üyesi Harun Bila'nın darp edilmesi olayına adı karışan Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez'in de saç ektirenler kervanına eklendiği öğrenildi. Sönmez'in ayrıca burun estetiği yaptırdığı da sızan bilgiler arasında yer aldı. Yüzlerce işçi aylardır düzenli maaş alamadıkları için evlerine ekmek götüremezken belediye başkanı ve yardımcısının saç ektirip kişisel bakımlarına para harcaması 'Açın halinden tok anlamaz' yorumlarına neden oldu.

İŞÇİ EYLEMDEYKEN SEVGİLİSİ İLE PHUKET ADASINA TATİLE GİTMİŞTİ

Geçtiğimiz aralık ayında yeni yıla saatler kala Buca Belediyesi'ne bağlı Buca Mar'da çalışan yaklaşık 1800 işçi maaşlarını alamadıkları için greve gitti. İşçiler iş bırakınca nüfus bakımından İzmir'in en kalabalık ilçeleri arasında yer alan Buca'da belediyecilik hizmetleri resmen durdu. İşçiler eylemde iken CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın türkücü sevgilisi Sevcan Orhan'la dünyaca ünlü Phuket adasına tatile gittiği ortaya çıktı.

SKANDALIN BU SEFERKİ ADRESİ MENDERES

Ülke gündemine oturan skandalın yankıları sürerken bir bomba haber de CHP'li Menderes Belediyesinden geldi. Belediyeye bağlı Cumaovası A.Ş'de işçiler 8 aydır düzenli maaş alamazken CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek ve bürokratlarının saç ektirme derdine düştüğü ortaya çıktı. Piyasaya olan borçları ödemek için geçtiğimiz yıl köylülerin tarlalarına gidip gelirken kullandıkları köy yolunu bile satışa çıkaran Başkan Çiçek'in, belediyede çözüm bekleyen onca sorun varken saç ektirmeyi tercih ettiği ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde 2 hafta izin kullanan Çiçek'in bu zaman zarfında saç ektirdiği belirlendi.

BAŞKAN YARDIMCISINA ÖZENMİŞ

Menderes Belediyesindeki saç ektirme furyası Çiçek'le de sınırlı kalmadı. 2024 yerel seçimleri sonrası dönemin CHP'li Meclis üyesi Harun Bila'nın darp edilmesi olayına adı karışan Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez'in de saç ektirenler kervanına eklendiği öğrenildi.

ESTETİKLİ BURUNLA İLK POZ

Sönmez'in ayrıca burun estetiği yaptırdığı da sızan bilgiler arasında yer aldı. Rüzgar'ın önceki akşam ADD Özdere Temsilciliği tarafından düzenlenen devrim şehitlerini anma etkinliğinde CHP'den geçmiş dönemde İzmir milletvekili seçilen Tacettin Bayır ile burnu sarılı halde objektiflere poz vermesi dikkatlerden kaçmadı.

İŞÇİ İSYANDA

Gazetemizi arayan çok sayıda belediye çalışanı; "Biz aylardır parça parça maaş aldığımız için evimize ekmek götüremiyorken belediye başkanımız ve başkan yardımcımız gidip saç ektiriyor, estetik ameliyat yaptırıyor. Bu nasıl iş anlamadık. Kişisel bakımlarına kafa yordukları kadar bizim de dertlerimize de çözüm üretmek için çaba sarf etseler çok iyi olacak." Diye konuştu. İşçiler ödenmeyen maaş ve fazla mesailerinin bir an önce hesaplara yatırılmasını talep etti.

AÇIN HALİNDEN TOK ANLAMAZ

Menderes Belediyesine bağlı Cumaovası A.Ş'de çalışan yaklaşık 150 işçi 8 aydır düzenli maaş alamadıkları için evlerine ekmek götüremezken belediye başkanı ve yardımcısının saç ektirip kişisel bakımlarına para harcaması kulislere de bomba gibi düştü. Yaşananlar kulislerde 'Açın halinden tok anlamaz' yorumlarına neden oldu.