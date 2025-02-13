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Giriş Tarihi: 13.2.2025 13:46 Son Güncelleme: 13.2.2025 13:48

İşçi servisi devrildi: 15 yaralı

Aksaray’da yoğur kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan işçi servisinin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı.

Kaan ATALAY
İşçi servisi devrildi: 15 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. İsmail Anul (47) yönetimindeki tekstil fabrikası işçilerini taşıyan minibüs, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte işçiler Cihan Burak (26), Recep Alıcı (33), Ali Dağ (20), Yunus Emre Demir (26), Çilem Dağ (27), Fatma Bütev (27), Yusuf Yaşar (35), Emrullah Ermiş (20), Serdar Salur (26), Naciye Sevinç (62), Sevim Nur Atalay (22), Kenan Delen (25), İbrahim Ünal (29) ve Ömer Altınsoy (27) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı işçi Ömer Altınsoy, "Fabrikadan çıktık, araç bir sağ bir sol yaptı sonrasında devrildi. Biraz hızlıydı" dedi. Soruşturma sürüyor.

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İşçi servisi devrildi: 15 yaralı
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