İşçi servisi devrildi: 4 ölü, 19 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde cam fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis midibüsünün altgeçitte devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 4'ü ağır 19 kişi yaralandı. Kaza, sabah saat 08.30 sıralarında Denizli - Aydın Otoyolu Irlıganlı Mahallesi bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bölgede faaliyet gösteren bir cam fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis, otoban altgeçit köprüsünden geçerken kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan servis minibüsü köprünün duvarına çarparak yan yattı. Kazayı gören diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İçerisinde 25 kişinin bulunduğu servis midibüsünde 4 işçi hayatını kaybederken, 4'ü ağır olmak üzere 19 kişi de yaralandı. Olay yerinde bekleyen ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazada; ölen 4 kişinin İlkay Tosun, Ramazan Gördü, Dilek Sarı ve Elif Karadağ olduğu belirlendi. Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve Denizli İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek de olay yerine gelerek bilgi aldı.Kahramanmaraş'ta meydana gelen kazada ise otomobil iş makinesine çarptı. Otomobildeki bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.Mersin'in Toroslar ilçesinde yaşanan kazada ise motosiklet sürücüsü Gökhan Ercan, kamyonein altında kalarak can verdi.