İşçi servisi yoldan çıktı: 14 kişi yaralandı

İvrindi ilçesine bağlı Kaşağıl Mahallesi yakınlarında seyir halinde olan 10 S 37038 plakalı işçi servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kaşağıl yol ayrımında yoldan çıktı. Şarampole uçan minibüste adeta can pazarı yaşandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi ve Ambulans sevk edildi. Zamanla yarışan kurtarma ekipleri, 19 işçiyi devrilen servisten çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı olduğu tespit edilen 14 işçi, çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.