İşçilerin kavgası cinayetle bitti

Sarıyer'de yapımı devam eden bir rezidansın inşaatında işçiler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.Olay, dün saat 20.45 sıralarında Maslak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yapımı devam eden rezidans inşaatında çalışan işçiler ile daha önce aynı inşaatta çalışan ve bir süre önce işten çıkartılan 3 kişi arasında "alacak verecek meselesi" yüzünden kavga çıktı. Kavga sonucunda Alişan Dağlar ile birlikte 4 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Alişan Dağlar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 4 yaralının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri olaya karışan 13 şüpheliyi gözaltına aldı.