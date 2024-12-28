İşçisini Cuma namazına gittiği diyen kovan firmaya TİHEK’ten ceza

Mehmet Yetkin, 2020'nın Aralık ayında bir akaryakıt istasyonunda servis destek personeli olarak işe başladı. Yetkin, 2021 yılının Temmuz ayında Cuma namazı için iş yerinin yakınındaki camiye gitti. Ancak tesis müdürü iş yerini izinsiz terk ettiği konusunda hakkında tutanak tuttu. Daha sonra şirketinden ihbarname alan Yetkin'in, iş akdi feshedildi. Mehmet Yetkin, firma hakkında suç duyurusunda bulundu. Konya 1. İş Mahkemesi, 'Din ve inanç özgürlüğü anayasal haktır' diyerek Yetkin'i haklı bulup, işe iadesine karar verdi. Konya 2. İş Mahkemesi de emsal bir karar vererek, firmanın İş Kanununun 5. Maddesindeki eşit davranma ilkesine aykırı davrandığı gerekçesiyle firmayı 7 bin 160 TL 'ayrımcılık' tazminatı ödemeye mahkum etmişti.



KARAR TÜM İŞÇİLER İÇİN EMSAL NİTELİĞİNDE

Mahkeme kararının istinaf mahkemesince kesinleşmesi üzerine Mehmet Yetkin, 'ayrımcılık' yönünden değerlendirme yapılması amacıyla Türkiye İnsan Hakları ve Eşiklik Kurumu'na (TİHEK) başvurdu. Dosyayı inceleyen TİHEK, 'din temelinde ayrımcılık' yasağının ihlal edildiğine karar vererek, firmaya üst sınırdan 141 bin 934 lira idari para cezası verdi. Yetkin'in avukatı Melih Taha Pekyatırmacı, "Müvekkilimi işyerinde Cuma namazına gitmesi ile ilgili haksız fesih ile iş sözleşmesini feshetmeleri üzerine Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna başvurduk. Anayasa Md. 24 doğrultusunda ibadet özgürlüğü kapsamında ayrımcılık ihlali olduğuna karar verilerek şikayet edilen firmaya en üst sınırdan kurul tarafından ceza verilmesine karar verildi. Başvurumuz emsal haline gelmiş, hürriyet ve ibadet özgürlüğüne aykırılık taşıyan durumlarda yol gösterici olmasını temenni ediyoruz" dedi. Mehmet Yetkin ise kararın tüm çalışanlar için emsal ve yol gösterici olduğunu, haksızlığa uğrayan herkesin hakkını sonuna kadar araması gerektiğini ifade etti.