Haberler Yaşam Haberleri İşçiyi silahla yaralayan amir: “Hakaret etti sinirle vurdum”
Giriş Tarihi: 11.8.2025 10:50 Son Güncelleme: 11.8.2025 11:05

İşçiyi silahla yaralayan amir: “Hakaret etti sinirle vurdum”

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (ASKİ) tartıştığı işçi Ahmet Arıç’ı ayağından tabancayla vurarak yaralayan amir Taner Akkök tutuklandı. Akkök’ün ifadesinde, “Benden izinsiz malzeme aldığı için tartıştık. Diğer çalışanların yanında hakaret etti. Bir anlık sinirle vurdum” dediği öğrenildi. Yaralı işçinin tedavisi hastanede sürüyor.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
İşçiyi silahla yaralayan amir: Hakaret etti sinirle vurdum

Olay, 8 Ağustos'ta Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki belediyeye ait şantiyede meydana geldi. Görevli amir Taner Akkök ve kanalizasyon işçisi Ahmet Arıç tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Akkök, Ahmet Arıç'ı ruhsatsız tabancayla ayağından vurdu. Ahmet Arıç hastaneye kaldırılırken, kaçan Akkök kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.

Emniyete götürülen Taner Akkök'ün, yaraladığı Ahmet Arıç'ı depodaki bazı malzemeleri izinsiz alması nedeniyle tartıştığı ortaya çıktı. Akkök'ün ifadesinde, "Kendisine benden habersiz malzemeleri niye aldığını sordum. Bana 'Ben görevimi yapıyorum. Senden neden izin alacağım?" diyerek cevap verince tartıştık. Bana çalışanların yanında hakaret etti Bir anlık sinirle vurdum" dediği öğrenildi. Amir Akkök tutuklandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İşçiyi silahla yaralayan amir: “Hakaret etti sinirle vurdum”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz