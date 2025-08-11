İşçiyi silahla yaralayan amir: “Hakaret etti sinirle vurdum”

Olay, 8 Ağustos'ta Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki belediyeye ait şantiyede meydana geldi. Görevli amir Taner Akkök ve kanalizasyon işçisi Ahmet Arıç tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Akkök, Ahmet Arıç'ı ruhsatsız tabancayla ayağından vurdu. Ahmet Arıç hastaneye kaldırılırken, kaçan Akkök kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.

Emniyete götürülen Taner Akkök'ün, yaraladığı Ahmet Arıç'ı depodaki bazı malzemeleri izinsiz alması nedeniyle tartıştığı ortaya çıktı. Akkök'ün ifadesinde, "Kendisine benden habersiz malzemeleri niye aldığını sordum. Bana 'Ben görevimi yapıyorum. Senden neden izin alacağım?" diyerek cevap verince tartıştık. Bana çalışanların yanında hakaret etti Bir anlık sinirle vurdum" dediği öğrenildi. Amir Akkök tutuklandı.