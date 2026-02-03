İşe başladı 4 gün sonra kaza yaptı

Antalya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından araç sürücüsü İzzet Karaağaç'ın, 4 gün önce uzun yol şoförü olarak işe başladığı öğrenildi. Karaağaç'ın daha önce memleketinde şehir içi ulaşımda otobüs şoförlüğü yaptığı bildirildi.Kazada hayatını kaybeden sürücü Karaağaç Kütahya'da, Seymen Çınar Sarı Manavgat'ta, Pervin Önal Çorlu'da, Zeynep Koçak ve kızı Bilgenur Koçak Konya'nın Derebucak ilçesinde yan yana son yolculuğuna uğurlandı. Memleketlerine gönderilen diğer cenazelerin bugün toprağa verilmesi bekleniyor.