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Giriş Tarihi: 21.7.2024 13:42 Son Güncelleme: 21.7.2024 13:48

İşe başlayalı henüz 2 gün olmuştu! Feci kazada can verdi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşanan üzücü olayda, 28 yaşındaki Kutsal Bingöl, işe başladıktan sadece iki gün sonra, çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

ABBAS ÇAKAR
İşe başlayalı henüz 2 gün olmuştu! Feci kazada can verdi

Aslen Diyarbakırlı olan Kutsal Bingöl, Kocaeli'nin Derince ilçesinde iki gün önce çalışmaya başladığı inşaatta elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Durumu fark eden iş arkadaşları, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Bingöl'e olay yerinde yaptıkları ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırdı.

Kutsal Bingöl hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bingöl'ün cenazesi, adli işlemler tamamlandıktan sonra yakınlarına teslim edilerek toprağa verilmek üzere memleketi Diyarbakır'a gönderilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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İşe başlayalı henüz 2 gün olmuştu! Feci kazada can verdi
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