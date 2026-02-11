İşe giderken katledilen Sinan Ümit vakasında sır perdesi aralandı: Talimat organize suç örgütünden!

12 ŞÜPHELİYE DAHA GÖZALTI

Polis, olayın failleri olduğu belirlenen E.M., İ.B. ve B.T.'nin Yunanistan'da tutuklu bulunan Sercan Sayal'ın yönettiği organize suç örgütünün talimatı doğrultusunda olayı gerçekleştirdiği, örgüt üyelerinin faillerin kaçırılması ve saklanmasına yardım ettiğini belirledi. Bunun üzerine suç örgütünün diğer mensuplarına da operasyon düzenlendi. 12 şüpheli, daha gözaltına alındı.