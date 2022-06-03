İSG sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2022 İSG sınav sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

Büyük bir merakla beklenilen 1. dönem İSG sınav sonuçları 2022 açıklandı. Böylelikle, 15 Mayıs tarihinde uygulanan İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'na katılım gösteren bireylerin yanıtını aradığı 'İSG sınav sonuçları açıklandı mı?' sorusu cevabına ulaştı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bugün yaptığı duyuru ile 1. dönem sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. Peki, İSG sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar...