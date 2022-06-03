Haberler Yaşam Haberleri İSG sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2022 İSG sınav sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?
Giriş Tarihi: 3.6.2022 16:04 Son Güncelleme: 3.6.2022 16:05

İSG sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2022 İSG sınav sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

İSG sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2022 İSG sınav sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 15 Mayıs tarihinde ÖSYM tarafından uygulanan sınava ilişkin sonuçlar bugün erişime açıldı. Böylelikle, yanıtı yoğun bir şekilde araştırılan '2022 İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu da cevabına ulaştı.

Büyük bir merakla beklenilen 1. dönem İSG sınav sonuçları 2022 açıklandı. Böylelikle, 15 Mayıs tarihinde uygulanan İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'na katılım gösteren bireylerin yanıtını aradığı 'İSG sınav sonuçları açıklandı mı?' sorusu cevabına ulaştı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bugün yaptığı duyuru ile 1. dönem sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. Peki, İSG sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar...

LGS 2022 Lise sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor, bitiyor? e-Okul LGS sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?

Adaylar, İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden erişebilecek. İşte sorgulama ekranı;

SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
İSG sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2022 İSG sınav sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA