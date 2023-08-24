İşi gücü bırakıp anıt taşıdılar

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Maltepe sahilinde Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan Bakireler Anıtı'nı, yaklaşık 50 metre ileriye yeşil alana taşıdı. Bunu da hizmet diye duyurdu. Maltepe sahil yolu Turgut Özal Bulvarı üzerine 1947 yılında yapılan anıt, evsizler tarafından tahrip edilince denizin içine taşındı. Türkiye'nin hızla şehirleştiği 1970'li yıllarda sahilin doldurulması sonucunda anıt karada kaldı.

ANIT TAŞIMAYI HİZMET DİYE DUYURDULAR

İBB öncülüğünde başlatılan çalışma sonucunda Bakireler Anıtı, bulunduğu yerden alınarak yaklaşık 50 metre ileriye yeşil alan içine taşındı. İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı da sosyal medya hesabından Bakireler Anıtı ile ilgili, "Maltepe'nin sembolü olan sahildeki Bakireler Anıtı'nı taşıma çalışmalarımızı güvenli bir şekilde tamamladık. Anıtı çok yakında eski ihtişamıyla bölge halkına kazandırıyoruz" diyerek anıtın taşınmasını hizmet olarak duyurdu.