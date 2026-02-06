İsias Otel mağduru aileler bugün tek yumruk

Adıyaman'da bulunan ve 6 Şubat depremlerinde enkaza dönen Grand İsias Otel'de 72 kişi yaşamını yitirmişti. Hayatını kaybedenler arasında KKTC'den turnuva için gelen voleybolcu gençler, öğretmenler ve tur rehberleri de bulunuyordu. Otelin yıkılışına ilişkin ihmali bulunan kişiler hakkında dava açılmış, 1993 yılında yapım ruhsatı veren belediye imar müdürü ile 2001 yılında ikinci yapı ruhsatı imzası bulunan isimler hakkında da adli süreç başlatılmıştı.

'ÇOCUKLARIMIZA SÖZÜMÜZ VAR'

Grand İsias Otel'de kızı Selin'i kaybeden Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, büyük afetin 3. yıl dönümünde SABAH'a konuştu. Bugün mağdur aileler olarak dernek çatısı altında tek yürek olduklarını vurgulayan Karakaya, "Bizi bir arada tutan şey sadece acımız değil; çocuklarımıza verdiğimiz sözdür. Adalet sağlanana kadar da bu yumruk dağılmayacak. Farklı evlerden, farklı hayatlardan geldik ama aynı enkazın altından çıktık. Artık hepimiz birbirimizin nefesiyiz" dedi.

'TEK BİR BEKLENTİMİZ VAR'

Aileler olarak hukuki sürece dair beklentilerini de dile getiren Karakaya, "Biz ailelerin tek bir beklentisi var, İsias Otel'i yaratan herkesin, olası kastla yargılanması ve en ağır cezayı alması. Bu karar sadece bizim çocuklarımız için değil, bu ülkede bir daha hiçbir annenin evladını mezar taşından sevmesine engel olmak için verilmelidir. Bu dava bir emsal olmak zorundadır" ifadelerini kullandı.

Selin Karakaya ve Annesi Ruşen Karakaya

'HER SABAH 6 ŞUBAT'TAYIM'

6 Şubat'ta kendisi için hayatın durduğunu kaydeden Karakaya, "Ben her sabah 6 Şubat'a uyanıyorum. Bir anne olarak bunu anlatırken içimde tarifsiz bir acı, derin bir öfke ve asla dinmeyen bir özlem var. Kızımı bir depremde değil; kasıtlı ihmaller zinciriyle, para hırsıyla, ahlaksızlıkla kaybettim. Hukuki süreç her iki ceza davasında da kararlar açıklansa da devam ediyor ama bizim için bu bir dava değil, bir adalet sınavıdır. Bilirkişi raporları, teknik veriler, gerçekler ortadadır" ifadelerini kullandı.

'SELİN BENİM NEFESİMDİ'

Otelde kaybettiği sporcu kızı Selin'i de anlatan Karakaya, "Selin benim tek kızım, yol arkadaşım, nefesimdi. Çok güçlüydü, çok cesurdu. Haksızlığa asla tahammülü yoktu. Hayalleri vardı, sporla iç içeydi, ülkesini temsil etmenin gururunu taşıyordu. Ailesine çok düşkündü. Selin ve tüm şampiyon melekler, bu ülkenin çalınmış geleceğidir. Biz de o geleceği, adalet yerini bulana kadar durmadan mücadele ederek geri almak için buradayız" şeklinde konuştu.