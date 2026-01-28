Işıklı geçidi kullanmadı, canından oldu

Kaza, Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde, Taşlıbel Mezarlığı girişinde gerçekleşti. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek için aniden koşan 70 yaşındaki Doğan Ü.'ye, Rümeysa K. yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaya orta refüje savruldu. Çevrede bulunan vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Ağır yaralı olarak ambulansa alınan Doğan Ü., yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm çabasına rağmen yaşlı adam kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, otomobil sürücüsünün ifadesine başvurulduğu öğrenildi.