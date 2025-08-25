Haberler Yaşam Haberleri İsimdaş kuzenini bıçaklayarak öldürdü
Kocaeli İzmit ilçesinde, iki kuzen arasında alkol alırken başlayan tartışma kanlı bitti. 19 yaşındaki Ferhat Tanaç,kendisi ile aynı isim ve soyada sahip kuzeni tarafından bıçaklanarak yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgi ve iddialara göre olay şu şekilde gelişti.İzmit'e bağlı Yeşilova Mahallesi'nde buluşan ve birlikte alkol alan Ferhat Tanaç (19) ile kuzeni F. Tanaç (29) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada, F. Tanaç cebinden çıkardığı bıçakla kuzenini göğsünden yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ancak doktorların tüm çabasına rağmen Ferhat Tanaç kurtarılamadı. Acı haberi alan aile bireyleri hastaneye akın ederken, gencin ölümünü öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi. Ferhat Tanaç'ın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Olay sonrası gözaltına alınan F. Tanaç'ın emniyetteki işlemleri sonrasında adli mercilere sevk edilmesi bekleniyor.

