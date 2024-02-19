İsimsiz eser rekor fiyata satıldı

ARTAM Antik AŞ'nin çevrimiçi olarak düzenlediği 390. Modern ve Çağdaş Tablolar Müzayedesi önceki gün gerçekleşti. Müzayedede Burhan Doğançay, Fikret Mualla, Orhan Peker gibi önde gelen sanatçıların da arasında yer aldığı 414 eser satışa çıktı. Müzayedede Mehmet Güleryüz'ün 500 bin liradan satışa sunulan, 1990 tarihli isimsiz eseri 3.4 milyon liraya alıcı buldu. Yine Güleryüz'ün 'Oğlum Oğlum' adını verdiği eseri 2 milyon 550 bin liraya, 'Kovboy' isimli eseri de 2 milyon 432 bin liraya satıldı. Böylece Güleryüz'ün üç eseri toplam 8 milyon 382 bin liraya satılmış oldu.