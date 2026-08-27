İşitme engelli Ayşegül’ün sessiz feryadı: “Duymak istiyorum”

Merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan inşaat işçisi Abdullah (35) ile Ebru Şiş (35) çiftinin 2'nci çocukları Ayşegül Şiş (11), işitme engelli olarak dünyaya geldi. Ailesinin tedavi için başvurduğu Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 5 yıl önce yapılan koklear implant ameliyatının ardından Ayşegül'e biyonik kulak takıldı. Yapılan kontrollerde seslere tepki vermeye başlayan Ayşegül'ün, eğitim-öğretim hayatının normal ilerleyeceği belirlendi. Ayşegül, 4 yıl önce sokakta oynarken biyonik kulağını kırdı. Kaymakamlık ve valiliğe başvuran Şiş ailesi, Ayşegül'ün biyonik kulak ücretinin yasal süre dolmadığı için devlet tarafından tekrar karşılanmayacağını öğrendi.

EV SAHİBİ EVDEN ÇIKARDI

Şiş ailesi kızlarının yeni kulaklığı için yaklaşık 220 bin lirayı ödemesi gerektiğini öğrenince maddi imkansızlıklardan dolayı ücreti ödeyemedi. Abdullah Şiş, 2 yıl önce motosikletiyle işten eve döndüğü sırada otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Ameliyat olan ve bacağına implant takılan Şiş, bir süre çalışamadı. Aile, bu süreçte maddi sıkıntıları nedeniyle kirayı ödeyemeyince, oturdukları evden çıkarıldı. Abdullah Şiş ve ailesi, aynı mahallede oturan babasının evine taşınmak zorunda kaldı. Geçim sıkıntısı yaşadıklarını belirten Şiş ailesi, Ayşegül'ün biyonik kulağı için yardım beklediklerini söyledi.

ZORBALANDIĞI İÇİN OKULA GİTMEK İSTEMİYOR

Kızının duymadığı için sosyal hayatında sıkıntılar yaşadığını söyleyen anne Ebru Şiş, "Ablası ve Ayşegül, işitme engelli olarak doğdu. Ayşegül 5 yaşındayken ameliyat oldu ve devlet tarafından kendisine ücretsiz implant takıldı. Ameliyattan 1 yıl sonra oyun oynarken kırdı, yenisini alamadım. Eşim trafik kazası geçirince maddi olarak zor duruma düştük. 3 yıldır kızım duymuyor. Okula da implantı olmadan gidiyor. Okuyamıyor sadece yazılanları taklit ederek, yazabiliyor. Arkadaşlarıyla da el hareketleriyle anlaşıyor. Konuşamadığı için bazen arkadaşları da alay edebiliyor. Haliyle okula gitmek istemiyor. Onun bu durumuna çok üzülüyorum. Bir anne olarak içim yanıyor ama elimden bir şey gelmiyor" diye konuştu.

AYŞEGÜL VE ABLASINA YARDIM EDİLSİN

Eşinin trafik kazası geçirmesinin ardından maddi sıkıntılarının arttığını kaydeden Ebru Şiş, "Ev sahibim kirayı ödeyemeyince bizi evden çıkardı. Kayınpederimin evine taşındık. Kızlarım bana bağımlı yaşıyorlar. Her türlü ihtiyaçlarını ben gidermek zorundayım. Çocuklarım da evlerinin ayrı olmasını istiyor ancak durumum yok. Büyük kızımın da kulak arkası cihazı var. O da bozuldu ancak yenisini alamadım. Hayırseverlerden, kızlarım Ayşegül'ün biyonik kulağı ve ablası Ayfer'in kulak arkası işitme cihazı için yardım bekliyoruz" dedi.

"KIZIM DUYSUN, ARKADAŞLARIYLA OYNASIN"

Kızının tekrar duymasını istediğini söyleyen Ebru Şiş, "Önümüzdeki ay okullar açılacak. Eğitimleri aksadı. Bize, kızımın implantı için yardımcı olunmasını istiyorum. Ayşegül'ün duymasını, yaşıtlarıyla oynamasını istiyorum" ifadesini kullandı.