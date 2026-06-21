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Giriş Tarihi: 21.06.2026

İskele katiline müebbet talebi

Leyla Yıldız Leyla Yıldız
İskele katiline müebbet talebi
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İstanbul Beylerbeyi Vapur İskelesi'nde geçtiğimiz yıl 20 Nisan günü gece saatlerinde, Cihan Açıkgöz ve arkadaşları ile bir grup arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın ardından şüpheliler, "5 dakika bekleyin" diyerek olay yerinden ayrıldı. Taraflar yaklaşık 2 saat sonra 2 motosikletle yeniden geldi. Şüpheli Vedat Yüksel, Açıkgöz'e yumruk atarak yere düşürdü, İbrahim Yüksel ise silahla ateş etti. Olayda bacağından ağır yaralanan adam, hastaneye kaldırıldıktan 2 gün sonra hayatını kaybetti. Sanık İbrahim Yüksel ve Vedat Yüksel hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istendi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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İskele katiline müebbet talebi
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