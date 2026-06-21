İskele katiline müebbet talebi

İstanbul Beylerbeyi Vapur İskelesi'nde geçtiğimiz yıl 20 Nisan günü gece saatlerinde, Cihan Açıkgöz ve arkadaşları ile bir grup arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın ardından şüpheliler, "5 dakika bekleyin" diyerek olay yerinden ayrıldı. Taraflar yaklaşık 2 saat sonra 2 motosikletle yeniden geldi. Şüpheli Vedat Yüksel, Açıkgöz'e yumruk atarak yere düşürdü, İbrahim Yüksel ise silahla ateş etti. Olayda bacağından ağır yaralanan adam, hastaneye kaldırıldıktan 2 gün sonra hayatını kaybetti. Sanık İbrahim Yüksel ve Vedat Yüksel hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istendi.