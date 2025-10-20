İskelede can pazarı

İstanbul Kadıköy'deki Adalar- Beşiktaş İskelesi'nde denize düşen 2'si işitme, 2'si görme engelli 4 vatandaştan 3'ü, o an çarşı izninde olan askerler tarafından kurtarıldı. 41 yaşındaki işitme engelli M.Ç. ise hayatını kaybetti. Engelli vatandaşların alkollü olduğu tespit edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay, Caferağa Mahallesi Rıhtım Caddesi'ndeki Adalar Beşiktaş İskelesi'nde meydana geldi. Sabah saat 10.23'te, alkollü oldukları iddia edilen 2'si işitme engelli, 2'si görme engelli 4 arkadaş iskelede gezmek istedi.

Gruptan bir kişi dengesini kaybederek denize düştü. Arkadaşlarının boğulma tehlikesi geçirdiğini gören diğer 3 engelli kişi, arkadaşlarını kurtarmak için denize atladı. O an çarşı izninde olan 3 asker ise vatandaşları kurtarmak için denize atladı. Çevredeki vatandaşlar denize can simitleri attı, herkes seferber oldu. Fedakâr ve kahraman askerlerin çabasıyla 3 kişi sudan çıkarılırken, 41 yaşındaki M.Ç. boğularak hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine İstanbul İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma (İSAK), Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, iskelenin altına yaptıkları dalışta, hayatını kaybeden şahsın cansız bedenine ulaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görgü tanıklarından İbrahim Aydın, "Denize düşenleri bir asker arkadaş kurtardı. Bir tanesi meraktan denize bakarken düştü. Diğerleri de kurtarmak için denize atladı. 3'ü kurtuldu" dedi. Abbas Dursun ise, "Ben bağırınca insanlar koşarak geldi. Asker bir çocuk atladı, kurtardı. Ama bir tanesi vefat etti. 4 kişilerdi" şeklinde konuştu.