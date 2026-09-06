İskeleden sığ suya atlayarak hayatını kaybetmişti, son yolculuğuna uğurlandı

Olay, Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Tatil için ailesiyle birlikte Alanya'ya giden 39 yaşındaki Arif Erman, denize girmek için çıktığı iskeleden suya atladı. Derinliği yaklaşık 50 santim olduğu belirtilen denize balıklama atlayan Erman ağır yaralanırken, Erman'a ilk müdahale cankurtaran ve sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ağır yaralanan Erman, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak 3 çocuk babası Erman, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.





CENAZESİ SAKARYA'YA GETİRİLDİ

Sakarya'daki Goodyear fabrikasında çalışan Arif Erman'ın cansız bedeni, hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Sakarya'nın Sapanca ilçesine getirildi. Erman için Sapanca ilçesine bağlı Akçay Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Arif Erman'ın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile yakınları ve sevenlerinin katılımıyla Akçay Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.