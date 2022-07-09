İşkembe nasıl temizlenir, kokusu nasıl giderilir? Karbonat ve sirke ile işkembe temizliği nasıl yapılır?

İşkembe nasıl temizlenir sorusunun yanıtı için yıllardır kullanılan doğal yöntemler ve püf noktaları araştırılıyor. Evde sakatat temizliği yapacak olanlar "Karbonat ve sirke ile işkembe temizliği nasıl yapılır?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte bu soruların cevabı ve işkembe temizliğinin püf noktaları!

İŞKEMBE NASIL TEMİZLENİR?

İşkembe yeni kesildiği ve taze olduğu için kolay temizlenebilmesi açısından 1 gece buzdolabında bekletmeniz gerekmektedir. İşkembenin içerisindeki pis kısmı kendiliğinden ayrılır. Daha sonra işkembeyi 5-6 kez soğuk suda yıkamanız gerekmektedir. Daha kolay temizleyebilmek için işkembeyi parçalara ayırabilirsiniz. İşkembe temizliğinin birçok değişik yöntemi vardır. İşkembe, karbonat yöntemiyle çok kolay temizlenebilmektedir.