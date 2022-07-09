İşkembe nasıl temizlenir, kokusu nasıl giderilir? Karbonat ve sirke ile işkembe temizliği nasıl yapılır?

İşkembe nasıl temizlenir sorusunun yanıtı için yıllardır kullanılan doğal yöntemler ve püf noktaları araştırılıyor. Evde sakatat temizliği yapacak olanlar "Karbonat ve sirke ile işkembe temizliği nasıl yapılır?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte bu soruların cevabı ve işkembe temizliğinin püf noktaları!
İŞKEMBE NASIL TEMİZLENİR?
İşkembe yeni kesildiği ve taze olduğu için kolay temizlenebilmesi açısından 1 gece buzdolabında bekletmeniz gerekmektedir. İşkembenin içerisindeki pis kısmı kendiliğinden ayrılır. Daha sonra işkembeyi 5-6 kez soğuk suda yıkamanız gerekmektedir. Daha kolay temizleyebilmek için işkembeyi parçalara ayırabilirsiniz. İşkembe temizliğinin birçok değişik yöntemi vardır. İşkembe, karbonat yöntemiyle çok kolay temizlenebilmektedir.
KARBONAT İLE İŞKEMBE NASIL TEMİZLENİR?
Gerekli malzemeler:
Geniş bir tencerede suyunuzu kaynattıktan sonra içine 1 çorba kaşığı karbonat ekleyip karıştırın.
İşkembeyi kaynayan karbonatlı suda 2-3 saniye gezdirin ve çıkarın. Çok fazla bekletirseniz sertleşir.
Sudan çıkardığınız işkembeyi gererek üstündeki tabakayı sıyırın. Bu işlem sizi çok uğraştırmaz zaten kendiliğinden çıktığını göreceksiniz.
Sıyırdığınız işkembeyi bol suyla yıkayın.
Almış olduğunuz işkembenin hangi hayvandan olduğu temizleme açısından önemli değildir. Dana işkembesi de bu yolla kolayca temizlenebilmektedir.
KAYA TUZU VE SİRKE İLE İŞKEMBE NASIL TEMİZLENİR?
İşkembede bulunan tüm yağları ve işkembe olmayan her şeyi ayırın.
Ayırdığınız işkembeyi kaya tuzu ile ovalayıp sirke ile durulayın.
İşkembenin tüm pislikleri gidene kadar kaya tuzu ve sirke işlemini tekrarlayınız.
İşkembe yüzeyini keskin bir bıçakla ayırdıktan sonra kalan kısmı bol suyla yıkayınız.
İŞKEMBE KOKUSU NASIL GİDERİLİR?
İşkembe yapmak isteyenler genelde işkembe kokusundan şikayetçidir. İşkembe, karbonat ile nasıl kolay temizlenebiliyorsa, elinizdeki ya da evdeki kokuyu da kolayca giderebilir. Bir kaba 4 yemek kaşığı karbonat ve 4 yemek kaşığı su koyup ortamdaki işkembe kokusunu rahatlıkla giderebilirsiniz. Elinizdeki kokuyu gidermek için de elinizi koku gidene kadar kabın içinde bekletebilirsiniz.
Karbonat haricinde elinizdeki ya da evdeki işkembe kokusunu gidermek için süt veya sirkeyi de aynı şekilde kullanabilirsiniz. Sütün yağlı olması kokuyu daha çabuk giderir. Sirke kokusunu sevmeyenler ise en az kokan elma sirkesini tercih edebilir.
MUMBAR NASIL TEMİZLENİR?
Mumbar, koyunun kalın bağırsaklarının iç harç ile doldurulmasıyla yapılan bir dolma çeşididir. Mumbar dolması yapacaklar için dikkat edilmesi gereken en önemli nokta bağırsakların özenle temizlenmesidir. Mumbar temizlemenin en kolay yolu şöyledir:
Mumbarların yağ kısmını ayırın.
Yağ kısmı ayrılan mumbarları büyük bir kaba veya leğene alın.
Mumbarların içini temizleyip bol suyla yıkayın.
İki kez tuz ekleyerek yıkamaya devam edin.
Çubuk yardımıyla mumbarları ters çevirin.
Ters yüzünü de iki kez tuzlayıp yıkayın.
Doğranmış limon ekleyip yıkamaya devam edin.
İçine su tutarak mumbarları ters çevirin.
Ters tarafını da limonla yıkayın.