Son dakika: İşkence fotoğraflarını paylaştı! Kan donduran selfie

Cinayete kurban giden Saliha Toker

Ay paylaşımında "Zamanında annemi boğarak öldüren katili de paylaşmaya utanmıştım. Sanki benim bir ayıbım varmış gibi. Artık hiçbir şeyden korkmuyorum. İnceldiği yerden kopsun. Annemi kurban ettim ama kardeşimi etmeyeceğim. Herkes bunu böyle bilsin" dedi.

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