Son dakika: İşkence fotoğraflarını paylaştı! Kan donduran selfie

Son dakika haberi... Kadına şiddetin karanlık yüzünü tüm çıplaklığıyla gözler önüne seren skandal bir gelişme sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.
İnternette "içerik üreticisi" olarak tanınan İrem Ay isimli kadın, 4 yılını birlikte paylaştığı eski eşi Berkay S.'nin kendisi darp ettiğini öne sürerek ardı arkası kesilmeyen skandal fotoğraflar paylaştı.
VÜCUDUNDA MORLUKLAR OLDUĞU FARK EDİLDİ
Genç kadının paylaştığı fotoğraflarda iddiaya göre eski eşi Berkay S.'nin gülerek başında bekleyip selfie çektiği Ay'ın ise feci şekilde darp edildiği bu nedenle vücudunda çok sayıda morluklar olduğu, başka bir fotoğrafta ise vücudunda kesikler bulunduğu ve kan kaybettiği görüldü.
Kan donduran fotoğrafların yanında ise yürekleri dağlayan şu ifadelere yer verdi:
SUSARSAM HER KADIN SİNDİRİLİR
"Ben susarsam, 'susma ve korkma' dediğim her kadın sindirilir ve susar. Korkmuyorum. Başkasının başına gelince ses çıkarmak kolayken kendi başına gelince utanıyor ve geri duruyorsun.
Utanması gereken sen değilsin. Şiddetin her türlüsüne hayır. Bir de üstüne gülümseyerek selfie çekilenine..."
ÖLMEYİ ARZULATAN BİR ŞEYDİ
"Acı çekmek ne demekmiş asıl şimdi anlıyorum. Acı çekmek bayılana kadar dayak yemek değildi. Ayaktaki cam kesiğine eczanede dikiş attırmak değildi. Asıl acı kalbi baştan aşağı sancılara boğan, insanı sırrını kimselere anlatamadan ölmeyi arzulatan bir şeydi."
"SUSMAYACAĞIZ"
Genç kadının kardeşi ise yaşanan olayın ardından kendi profilinden açıklamalarda bulundu. Kardeşi Dilan Ay "Kardeşimi güçsüz ve yalnız sanarak hastalık/sapkınlık dolu fikirlerinizle uyguladığınız her davranışın cezasını yargıda çekeceksiniz. Biz utanmıyoruz yaşadıklarımızdan. Siz yaşattıklarınızdan utanın. Susmayacağız!" ifadelerine yer verdi.
"HESABINI SORACAĞIZ"
Devamında ise "Bana günlerdir kardeşimin neden hesabını kapattığını soruyordunuz. Cevabını şimdi vereyim; kendine gelmeye çalışıyordu. Artık eski eşi olan Berkay S. tarafından uğradığı tüm fiziksel ve psikolojik şiddetin hesabını soracağız" diye konuştu.
ANNESİ DE CİNAYETE KURBAN GİTMİŞ
Dilan Ay, paylaşımlarının devamında ise Kayseri'de 13 yıl önce ortadan kaybolan annesinin cinayete kurban gittiğini ifade etti.
Cinayete kurban giden Saliha Toker
Ay paylaşımında "Zamanında annemi boğarak öldüren katili de paylaşmaya utanmıştım. Sanki benim bir ayıbım varmış gibi. Artık hiçbir şeyden korkmuyorum. İnceldiği yerden kopsun. Annemi kurban ettim ama kardeşimi etmeyeceğim. Herkes bunu böyle bilsin" dedi.Son dakika: Kan donduran cinayet 13 yıl sonra çözülmüştü... Katile 25 yıl hapis!