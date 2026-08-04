İşkenceden kaçarken ölüme düştü

Bursa'da Sudan uyruklu 7 aylık hamile Ekram Hassam (37), kavga ettiği eşinin şiddetinden kaçmak isterken evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. 3 yaşındaki kızını da balkondan atmaya çalıştığı öğrenilen Ferdi Solak gözaltına alındı.

Olay, Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'nde apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Sudan uyruklu 7 aylık hamile Ekram Hassan ile eşi Ferdi Solak arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada eşinin şiddetinden kaçmak isteyen genç kadın, yatak odasının penceresinden evinin balkonuna geçmek istedi. Ancak talihsiz kadın aşağıya düşerek beton zemine çakıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen eşi Ferdi Solak ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Talihsiz kadının cansız bedeni adli tıp kurumu morguna götürüldü.

3 YAŞINDAKİ KIZINI TERASTAN SARKITMIŞ

Öte yandan komşuların kavga seslerini duyup evlerinin pencerelerine çıktıklarında Ferdi Solak'ın 3 yaşındaki kızını 4 katlı binanın terasından aşağıya sallandırdığını gördüklerini ve daha önce de defalarca karısını bıçakla kovaladığını söyledikleri öğrenildi.

1 AY ÖNCE ŞÖNİM'DEN AYRILMIŞ

Ekram Hassan'ın 2 ay önce tehdit ve hakaret suçlaması ile Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'ne (ŞÖNİM) başvurduğu ve konukevine sığındığı, 1 ay önce de kendi isteğiyle konukevinden ayrılıp evine döndüğü öğrenildi.